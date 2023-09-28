Kopenhag'dan Lyseng'e 9 gollük şov Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Kopenhag, kupa maçında karşılaştığı Lyseng'i 9-0 sıfır gibi farklı skorla mağlup etti.

ensonhaber.com Danimarka Kupası maçında Lyseng ile karşılaşan Kopenhag, 3. lig ekibi Lyseng'i 9-0 mağlup etti. Kopenhag 9 gol attı Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Noah Sansah, 12. dakikada Muhammed Elyounoussi, 14 ve 20. dakikalarda Orri Oskarson, 28. dakikada Roony Bardghji, 79 ve 84. dakikalarda Lukas Lerager, 90. dakikada Victor Mow Froholdt ve 90+5. dakikada Denis Vavro kaydetti. Galatasaray ile 12 Aralık'ta karşılaşacak Kopenhag'ın kupadaki 4. tur rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak. Kopenhag ve Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması da 12 Aralık'ta oynanacak.