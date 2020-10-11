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    Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    İtalya Serie A'da forma giyen başarılı futbolcu Koray Günter'in yapılan testler sonucunda koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Hafif semptomlar gösteren Günter 14 gün evinde kalacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 11:50
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    Koray Günter'in koronavirüs testi pozitif çıktı

    İtalya Ligi takımlarından Hellas Verona, Koray Günter'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

    EVE GÖNDERİLDİ

    Hellas Verona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 14 gün evinde kalacağı belirtildi.

    Öte yandan Hellas Verona, Koray Günter dışında takımdaki diğer futbolculara ve teknik ekibe yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

    Koray Günter in koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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