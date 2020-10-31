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    Koray Günter koronavirüsü yendi

    Hellas Verona'da top koşturan Koray Günter'in son yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve hastalığı atlattığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 15:30
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    Koray Günter koronavirüsü yendi

    İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının  son Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

    Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.

    Koray Günter koronavirüsü yendi #1

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