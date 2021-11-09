Kore'de Fenerbahçe maçları yayınlanacak

Koreli stoper Kim Min Jae'nin oynadığı Fenerbahçe'nin maçları, Kore'de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae'ye Koreliler oldukça ilgi gösteriyor.

Daha önce Kore'de bir yayıncı kuruluş Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları haklarını alıp ülkede yayınlamıştı.

FENERBAHÇE'Yİ KORE'DE CANLI İZLEYECEKLER

Kore'de Fenerbahçe'nin maçlarıyla ilgili yeni bir adım atıldı. Ülkede dijital bir platform sadece Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın aldı.

Dijital platform, ilk olarak sarı-lacivertlilerin Kayserispor maçını yayınladı. Kore'de artık Fenerbahçe'nin bütün Süper Lig maçları da canlı yayınlanacak.