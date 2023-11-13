Kosova erteleme maçında İsrail'i Rashica ile yıktı EURO 2024 Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail'i Beşiktaş forması giyen Milot Rashica'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Maçtaki tek golü 41. dakikada Beşiktaş forması giyen Milot Rashica atarken İsrailli futbolcu Roy Revivo maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Kosova grupta 4. sıraya yükseldi, İsrail ise Romanya ve İsviçre'nin ardından 11 puanla üçüncü sırada kaldı.

İsrail milli marşı yahalandı

Kosova'nın başkenti Priştine'de oynanan maç için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Kosovalı taraftarlar maç önü seremonisinde çalınan İsrail’in milli marşını yuhaladı.

Öte yandan Kosova polisi, maç öncesi stadyum çevresinde kurallara uymayan iki kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim'de oynanması planlanan maç, İsrail yetkililerinin güvenlik gerekçesiyle milli takımlarının yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle 12 Kasım'a ertelenmişti.