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    Kosova Milli Takımı için Sergen Yalçın ve Ersun Yanal hamlesi

    Kosova Milli Takımı için Sergen Yalçın ve Ersun Yanal hamlesi

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kosova Milli Takımı, Ersun Yanal ve Sergen Yalçın'ı da aday listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 09:57
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    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarı elde eden ancak bu sezon beklenen sonuçlar gelmeyince görevinden ayrılan Sergen Yalçın'a sürpriz bir talip çıktı.

    YANAL'IN DA İSMİ GEÇTİ

    Geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın adı Kosova Milli Takımı ile anılmış ve teknik direktör adaylarından biri olduğu kaydedilmişti.

    Antalyaspor ile sezona başlayan Ersun Yanal sekizinci haftada Akdeniz ekibi ile yollarını ayırmıştı.

    O zamandan beri takım çalıştırmayan Yanal'ın ismi Kosova Milli Takımının teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer almıştı.

    Kosova Milli Takımı için Sergen Yalçın ve Ersun Yanal hamlesi #1

    EN GÜÇLÜ 3 ADAYDAN BİRİ SERGEN YALÇIN

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kosova Milli Takımı için bu kez de Sergen Yalçın'ın ismi gündeme geldi.

    Kosovan Footy'nin haberine göre; Ersun Yanal ile birlikte Sergen Yalçın ve ünlü Alman teknik adam Felix Magath'ın adının geçtiği öğrenildi.

    Sergen Hoca'nın Ersun Yanal'a göre bir adım önde olduğu belirtilirken, görüşmelerin sürdüğü de gelen haberler arasında.

    Kosova Milli Takımı için Sergen Yalçın ve Ersun Yanal hamlesi #2


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