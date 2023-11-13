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Kosovalı taraftarlar İsrail'in milli marşını yuhaladı

Kosovalı taraftarlar İsrail'in milli marşını yuhaladı Kosova ile İsrail, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri I Grubu erteleme maçında kozlarını paylaştı. İsrail'in milli marşının yuhalandığı, iki kişinin gözaltına alındığı karşılaşmada kazanan taraf, Milot Rashica'nın golüyle Kosova oldu.