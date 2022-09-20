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    Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu

    8 Eylül'de hayata gözlerini yuman ve ölümü İngiltere'yi yasa boğan Kraliçe 2. Elizabeth'in sempatizanı olduğu kulübün West Ham olduğu açıklandı.
    • 20.09.2022 - 14:09
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    Kraliçe Elizabeth'in tuttuğu takım belli oldu

    Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetti. Arsenal, Chelsea ve West Ham, İngiliz Kraliyet Ailesi ile en çok anılan kulüplerdi.

    Kraliçe 2. Elizabeth'in hayata gözlerini yummasıyla birlikte İngiliz futbol dünyası sosyal medya hesaplarını kararttı ve taziye mesajları yayınladı.

    Kraliçe Elizabeth in tuttuğu takım belli oldu #1

    3. Charles'ın gönlü Burnley'de

    Kraliyet ailesi ve futbol yeniden gündeme geldi. Goal Türkiye'de yer alan habere göre; 2012 yılında, Kral 3. Charles'ın, bir hayır işi organizasyonunda Burnley taraftarı olduğu ortaya çıktı. Kulübü neden desteklediği sorulduğunda Charles'ın yanıtı şu oldu: "Burnley çok zorlu zamanlardan geçti ve dünyanın bu bölgesinde yenilenmenin ve öz güveni artırmanın yollarını bulmaya çalışıyorum." Burnley daha sonra Kral 3. Charles'a sezonluk VIP bilet verdi.

    Prens Aston Villa taraftarı

    Cambridge dükü Prens William, kraliyet ailesinde futbolla en çok ilişkilendirilen üyelerden biri. Bir Aston Villa taraftarı olan Prens William, küçüklüğünden beri bordo-mavili takımın birçok maçını tribünden takip etti. 2006 yılında FA başkanı olan William, İngiltere milli takımıyla bağlantıları olan St George's Park milli futbol merkezini açtı. Cambridge düşesi Kate Middleton Chelsea taraftarı. Katıldığı bir etkinlikte Maviler'e gönül verdiğini duyurmuştu.

    Kraliyet ailesinin çoğu Arsenal'i destekliyor

    Prens Harry, İngiltere Milli Takımı'nın maçlarında veya kupa finallerinde boy gösterdi, ancak bir kulübe bağlılığı konusunda sessizliğini korudu. Birkaç yıl önce Wellington'daki bir organizasyonda kraliyet ailesinin çoğunun Arsenal taraftarı olduğunu açıkladı.

    Elizabeth West Ham taraftarıydı

    Diğer kraliyet ailesi üyelerinin aksine, Kraliçe 2. Elizabeth'in hangi takımı desteklediği kamuya açıklanmadı. West Ham sempatizanı olduğuna dair söylentiler yayıldı. The Mirror tarafından 2009'da yapılan bir haberde; kraliçe, bir aile üyesinin ona Millwall taraftarı olduğunu söylemesinin üzerine kendisinin de bir West Ham taraftarı olduğunu açıkladı.

    Öte yandan Kraliçe'nin 2007'de Arsenal'in Emirates Stadyumu'nu 2007'de açması planlanıyordu. Ancak 2. Elizabeth bunun yerine kırmızı-beyazlı takımın oyuncularını Buckingham Sarayı'na davet etti. Arsenal oyuncuları tüm gün sarayı ve devlet dairelerini gezmişti.

    Kraliçe Elizabeth in tuttuğu takım belli oldu #2

    Ronaldo'nun imzalı formasını istemişti

    Geçen sezon Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra yuvası Manchester United'a dönmüş, 2. Elizabeth de buna kayıtsız kalmamıştı. İngiliz medyası, kraliçenin CR7'den kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istediğini duyurmuştu.


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