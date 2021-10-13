Küçük Arjantinli taraftarın Messi pankartı

Arjantin Mili Takımı'nın antrenmanında küçük bir taraftar, adının Cristiano konulmasından dolayı pankart açarak Messi'den özür diledi.

Milli arada Arjantin Milli Takımı, 4 puan alarak Dünya Kupası Elemelerinde 2. sırada yer aldı.

Arjantin'in en verimli oyuncusu yine dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi oldu.

Taraftarlar takımlarına destek olmak için saha içinde ve saha dışnda elinden geleni yaptı.

"MESSI ANNEMİ AFFET"

Ancak antrenman esnasında garip ve görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Küçük bir Arjantin taraftarı, antrenmanda bir pankart açarak Messi'den özür diledi.

Minik taraftarın açtığı pankartta, "Messi, annemi affet, ne yaptığını bilmiyordu, bana Cristiano adını koydu." ifadeleri yer aldı.