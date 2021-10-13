Euro
10.4954
0.62%
Dolar
9.0686
0.37%
Altın
522.41
2.16%
Borsa
1.413
-0.29%
Bitcoin
506.275
-1.28%
EXEN Coin
21.76
-1.44%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Küçük Arjantinli taraftarın Messi pankartı

    Küçük Arjantinli taraftarın Messi pankartı

    Arjantin Mili Takımı'nın antrenmanında küçük bir taraftar, adının Cristiano konulmasından dolayı pankart açarak Messi'den özür diledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milli arada Arjantin Milli Takımı, 4 puan alarak Dünya Kupası Elemelerinde 2. sırada yer aldı.

    Arjantin'in en verimli oyuncusu yine dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi oldu.

    Taraftarlar takımlarına destek olmak için saha içinde ve saha dışnda elinden geleni yaptı.

    Küçük Arjantinli taraftarın Messi pankartı #1

    "MESSI ANNEMİ AFFET"

    Ancak antrenman esnasında garip ve görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Küçük bir Arjantin taraftarı, antrenmanda bir pankart açarak Messi'den özür diledi.

    Minik taraftarın açtığı pankartta, "Messi, annemi affet, ne yaptığını bilmiyordu, bana Cristiano adını koydu." ifadeleri yer aldı.

    Küçük Arjantinli taraftarın Messi pankartı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir