Kulübede sigara içen teknik direktör men cezası aldı

Tigres'in teknik direktörü Ferretti, 2-0 yenildikleri Santos Laguna maçında kulübede sigara içince 1 maç ceza aldı.

Meksika'nın Tigres ile Santos Laguna takımlarının karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir olay yaşandı.

Santos Laguna'nın 2-0 kazandığı karşılaşmada, oyuncularının performansından memnun kalmayan Tigres'in Breizlyalı hocası Ricardo Ferretti, stresten kulübede sigara yaktı.

1 MAÇ CEZA ALDI

Karşılaşma bitiminin ardından hakem raporlarında yer almayan olayı, maçın delegesi raporlayınca konu Disiplin Kurulu'na gitti. Çıkan karar ise açıklandı ve Ferretti'nin 1 maçtan men cezası aldığı duyuruldu.

Konunun ardından açıklama yapan Tigres kulübünün başkanı Alejandro Rodriguez, "Gördüğüm resmin photoshop olmasını çok isterdim. Bunu yapmaya cesaret edecek kadar gergin olmalı. Ne olursa olsun yaptığını haklı çıkarmak istemiyorum." sözlerini kullandı.