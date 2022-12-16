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    Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında 32 takımla yapılacak

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın 2025 senesinde 32 takımla oynanacağını duyurdu.
    • 16.12.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 14:19
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    Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında 32 takımla yapılacak

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını açıkladı.

    Infantino yaptığı açıklamada turnuvanın 2025 yılında 32 takımla düzenleneceğini bildirdi.

    "Turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak"

    52 yaşındaki FIFA Başkanı yaptığı açıklamada "Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni bir versiyonu olacak. 2025'ten itibaren 32 takım katılacak. Bu turnuva milli takımlar arasındaki Dünya Kupası'na benzer olacak." dedi.

    Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında 32 takımla yapılacak #1

    7 takım katılıyordu

    2018 senesine kadar, yaklaşık iki hafta süren ve tek maçlı eleme sistemi uygulanan turnuvaya senenin AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Kuzey Amerika'da düzenlenen CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Güney Amerika'da düzenlenen CONMEBOL Libertadores, Okyanus kıtası organizasyonu OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve ev sahibin ülkenin yerel lig şampiyonu olmak üzere yedi takım katılmaktadır.

    Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında 32 takımla yapılacak #2

    Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları direkt yarı finalde katılıyor

    İlk turda OFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile ev sahibinin yerel lig şampiyonu Play-Off oynar ve kazanan çeyrek finale yükselir. Asya, Afrika ve Kuzey Amerika şampiyonları direkt olarak çeyrek finale, Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları ise direkt yarı finalden katılır.

    Kulüpler Dünya Kupası, 2025 yılında 32 takımla yapılacak #3


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