Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci finalist Manchester City oldu

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Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ikinci yarı final maçında İngiltere'nin Manchester City takımı ile Japonya ekibi Urawa Red Diamonds karşılaştı.
Rakibini 3-0'lık skorla mağlup eden Manchester City, Brezilya temsilcisi Fluminense'nin finaldeki rakibi oldu.
Manchester City'nin gollerini 45+1'de Marius Höibraten (KK), 52'de Mateo Kovacic ve 59'da Bernardo Silva attı.
Final maçı cuma günü oynanacak
Manchester City ile Fluminense, 22 Aralık Cuma günü TSİ 21.00'de final maçında karşılaşacak.
Üçüncülük müsabakası ise Urawa Red Diamonds ile Mısır'ın El-Ehli takımı arasında aynı gün TSİ 17.30'da oynanacak.
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