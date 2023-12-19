Kulüpler Dünya Kupası'nda ikinci finalist Manchester City oldu

Birleşmiş Milletler: Gazze'deki yıkıma tanıklık etmek çok zor

Kritik görüşme sonrası Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri

Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşine satır ve bıçakla saldırdı

Ertuğrul Doğan: Konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum