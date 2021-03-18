Küme düşen Alianza Lima, CAS kararıyla lige geri döndü

Peru'nun en köklü kulüplerinden olan Alianza Lima, geçen sezon saha sonuçlarıyla veda ettiği lige CAS kararı sonrasında yeniden alındı.

Güney Amerika kıtasının Peru ülkesinde, 2020'de iki farklı ligin toplamında alınan puanlara göre; son 3 takımın küme düştüğü ortamda, Universitario'dan sonra lig tarihinde en fazla şampiyonluğu olan ve en çok taraftara sahip olan Alianza Lima, 20 takımlı ligi 18.sırada bitirerek, 80 yıl sonra tekrardan ligden düşmenin acısını yaşamıştı.

BİR MADDEDEN DOLAYI CAS'A GİTTİLER

Alianza Lima cephesi, küme düşmesinin kesinleşmesinden bu yana aylardır, Peru Futbol Federasyonun talimatlarında yer alan 17.maddedeki ‘'Lisans yönetmeliği'' konusundan dolayı ilk etapta yaptığı başvurunun reddedilmesi sonrası konuyu CAS'a götürmüştü.

LİGE YENİDEN ALINDILAR

Alianza Lima'nın 1 puan üzerinde 27 puanla ligde kalma başarısı gösteren Carlos Stein takımının, futbolcularına aylardır herhangi bir maaş ödeme yapmaması konusunu delilleriyle birlikte Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS'a taşıyıp, haklı bulundu ve lige yeniden alınmasına karar verildi.

FEDERASYON TAZMİNAT ÖDEYECEK

CAS, 2021'de ligin ilk haftası geride kalmışken; hem Alianza Lima'nın hem de Carlos Stein'in yargı sürecinde yaşadığı kayıpları telafi etmesi için Peru Futbol Federasyonuna 3 bin ila 12 bin İsviçre Frangı para cezası kesti.

Öte yandan konuyla alakalı sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Alianza Lima kulübü avukatı Julio Garcia; ‘'CAS, Alianza Lima lehine karar verdi. Alianza Lima ligde kaldı. Alianza Lima'nın küme düşmesi, Peru futboluna büyük bir darbe vururdu'' dedi.