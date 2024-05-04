Küme düşen Birmingham taraftarı sahaya girip kutlama yaptı Birmingham, Championship'te küme düşse de taraftarlar maç sonu sahaya girip eğlendi. Bu esnada bir taraftar topu alıp uzaktan gol atınca herkes golü kutlamaya başladı.

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ensonhaber.com

Birmingham City'nin Championship'te küme düşmesiyle sonuçlanan sezonda yaşanan ilginç bir olay, taraftarların maç sonu sahaya girip eğlenmesiyle gündeme geldi.

Takımlarının ligdeki durumuna rağmen, taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte coşkulu bir şekilde sahaya indi ve futbolcularla birlikte zafer havası yaşadı. Ancak bu sıradışı kutlamaların en ilginç anı, bir taraftarın spontane bir şekilde topu alıp uzaktan gol atmaya karar vermesi oldu.

Sahaya inen taraftar gol attı, kutlama yapıldı

Sahaya inen taraftarlardan biri, topu alıp kendini kaleye yakın bir noktaya yerleştirdi. Diğer taraftarlar ve futbolcular şaşkınlık içinde izlerken, bu cesur taraftar topun başına geçti ve uzaktan bir şut çekti. Top, kaleye gidip gol olunca ise sahadaki ve tribündeki taraftarlar golün coşkusunu yaşadı.