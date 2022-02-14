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    Kurt Zouma protestolar sonrası 11'den çıkarıldı

    Kedisini tekmelediği videosu ortaya çıkan Fransız futbolcu Kurt Zouma, maç öncesi ısınmaya çıktı. Ancak protestolar sonrası 11'den çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 13:14
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    Kurt Zouma protestolar sonrası 11'den çıkarıldı

    Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen 27 yaşındaki Kurt Zouma, sosyal medyadaki kedisini tekmelediği videosunun ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

    Zouma, tepkilerin ardından özür diledi, kulübü West Ham da bu davranışı nedeniyle oyuncusunu kınadı. Oyuncu için İngiltere ve Fransa'da soruşturma açılırken; taraftarın tepkisi de dinmiyor.

    İLK 11’DEN ÇIKARILDI

    West Ham United'ın Leicester City ile oynayacağı maçın 11'inde yer alan Kurt Zouma, ısınmak için sahaya çıktığında tribünlerden protesto duyuldu. Oyuncu kendisini iyi hissetmediğini söylerken 11'den çıkarıldı.

    Kurt Zouma protestolar sonrası 11 den çıkarıldı #1


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