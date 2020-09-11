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- Kuveyt Ligi maçında kaleciden skandal hata
Kuveyt Ligi maçında kaleciden skandal hata
Kuveyt Ligi'nde oynanan bir maçta rakibiyle dalga geçmek isteyen bir kaleci, topu ağlarında gördü.
- Haber Merkezi
- 11.09.2020 - 10:24
- Güncelleme : 11.09.2020 - 10:24
Kuveyt Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı.
Kaleye doğru gelen cılız şutta topu kontrol etmek isteyen kaleci, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.
RAKİBİNİ KÜÇÜMSEDİ, REZİL OLDU
Rakibiyle dalga geçmek isterken rezil olan file bekçisi, sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar: