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    Kuveyt Ligi maçında kaleciden skandal hata

    Kuveyt Ligi maçında kaleciden skandal hata

    Kuveyt Ligi'nde oynanan bir maçta rakibiyle dalga geçmek isteyen bir kaleci, topu ağlarında gördü.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 10:24
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    Kuveyt Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı.

    Kaleye doğru gelen cılız şutta topu kontrol etmek isteyen kaleci, meşin yuvarlağı ağlarında gördü.

    RAKİBİNİ KÜÇÜMSEDİ, REZİL OLDU

    Rakibiyle dalga geçmek isterken rezil olan file bekçisi, sosyal medyada gündem oldu.

    İşte o anlar:

    Kuveyt Ligi maçında kaleciden skandal hata - İZLE

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