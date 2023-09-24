Kuzey Londra derbisinde kazanan çıkmadı Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal derbi maçında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oldu. Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.

4 golün çıktığı Kuzey Londra derbisinde kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi

Arsenal, 26. dakikada Cristian Romero'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tottenham, 42. dakikada Heung-Min Son'un golüyle eşitliği sağladı ve iki takım soyunma odasına beraberlikle gitti.

Penaltı kararı tartışıldı

50. dakikada maçın hakemi Robert Jones, Arsenal lehine penaltı kararı verdi. Topun Cristian Romero'nun eline çarptığına hükmeden hakem, penaltı noktasını gösterdi ama Tottenhamlı oyuncular bu karara uzun süre itiraz etti.

VAR onayının ardından 54. dakikada Bukayo Saka penaltıyı kullandı ve takkımını tekrar öne geçirdi.

Tottenham erken cevap verdi

Bu golden saniyeler sonra Tottenham'da James Maddison, Arsenal savunmasından kaptığı topla direkt rakip kaleye hücum etti ve müsait pozisyondaki Heung-Min Son'a golü attırdı. 55. dakikada skora tekrar denge geldi.

Son Heung-Min, Tottenham formasıyla resmi maçlarda 150. golünü de atmış oldu.

İki takım namağlup ünvanını korudu

Premier Lig tarihinde ilk kez Kuzey Londra derbisine her iki takım da namağlup çıktı ve maç sonunda namağlup ünvanlarını korudu. Bu maçın ardından her iki takım da 14'er puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Liverpool'u konuk edecek. Arsenal ise Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.