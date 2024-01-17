Kylian Mbappe: Bir noktada Paris Saint-Germain'den ayrılacağım

Fransa Ligue 1'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kariyerine dair önemli açıklamalara imza attı.
Fransız ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, transfer dedikodularının ardından sessizliğini bozdu. Adı Real Madrid ile anılan Fransız yıldız, ayrılık sinyali verdi.
Yıldız futbolcu, GQ dergisine röportaj verdi.
"Bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek"
Kariyeri hakkında konuşan 25 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:
Futbol tarihine damga vurmuş birçok büyük oyuncu bu yaz Avrupa'dan ayrıldı ve futbolda yeni bir döneme giriyoruz. Bu sporun normal döngüsü ve bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek. Bu değişikliklerden endişe duymuyorum ve sadece kendi yolumu izleyerek kariyerime devam etmeyi düşünüyorum.
"Hedefimiz kupayı kazanmak"
Bu yaz Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hakkında da konuşan Mbappe, şunları dedi:
EURO 2024'ün en merakla beklenen takımlarından biriyiz, hazırız ve kendimize güveniyoruz. Çok iyi bir şekilde elemelerden geçtik ve şimdi hedefimiz kupayı kazanmak. Fransa Milli Takımı'nda hem sportif hem de insani dinamikleri harika. Bu yıl büyük şampiyonları, Hugo Lloris ya da Raphael Varane gibi çok önemli oyuncuları kaybettik ama sonuçta takım bundan etkilenmedi. Bu gerçek bir uyum ve uyum sağlama becerisini gösteriyor.
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