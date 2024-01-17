Kylian Mbappe: Bir noktada Paris Saint-Germain'den ayrılacağım Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan ve adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, "Futbol tarihine damga vurmuş birçok büyük oyuncu bu yaz Avrupa'dan ayrıldı ve futbolda yeni bir döneme giriyoruz. Bu sporun normal döngüsü ve bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek" dedi.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kariyerine dair önemli açıklamalara imza attı.

Fransız ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mbappe, transfer dedikodularının ardından sessizliğini bozdu. Adı Real Madrid ile anılan Fransız yıldız, ayrılık sinyali verdi.

Yıldız futbolcu, GQ dergisine röportaj verdi.

"Bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek"

Kariyeri hakkında konuşan 25 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

Futbol tarihine damga vurmuş birçok büyük oyuncu bu yaz Avrupa'dan ayrıldı ve futbolda yeni bir döneme giriyoruz. Bu sporun normal döngüsü ve bir noktada ayrılma sırası bana da gelecek. Bu değişikliklerden endişe duymuyorum ve sadece kendi yolumu izleyerek kariyerime devam etmeyi düşünüyorum.

"Hedefimiz kupayı kazanmak"

Bu yaz Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 hakkında da konuşan Mbappe, şunları dedi: