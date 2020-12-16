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    Kylian Mbappe imajını değiştirdi

    PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, saçlarını maviye boyattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 17:45
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    Kylian Mbappe imajını değiştirdi

    Fransa Ligue 1'de 3. sırada bulunan PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

    İmaj değişikliğine giden 21 yaşındaki futbolcunun, saçlarını mavi renge boyattığı görüldü.

    Fransız oyuncunun ilginç stili, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

    Kylian Mbappe imajını değiştirdi #1

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