Kylian Mbappe, kaçırılma ihtimaline karşı zırhlı araçlarla korundu Kylian Mbappe, Kamerun'da kaçırılma ihtimali olduğu için babasının evini ziyaret ederken silahlı korumalar tarafından korundu.

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Dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden olan Kylian Mbappe gündemde olmaya devam ediyor.

Futbol kariyerini Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de sürdüren Fransız yıldız, son dönemde takımda yaşadığı problemlerle gündemde.

Takımda sorun yaşıyor

Mbappe, kulübün futbolculara bireysel gelişimde yardımcı olmadığını ve Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıkla ilgili artık bir sınıra ulaşıldığını söylemişti.

Bu sözler üzerine PSG'de forma giyen futbolcuların 24 yaşındaki futbolcudan şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Silahlı korumalar tarafından korundu

Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan yıldız futbolcu, liglerin ara vermesinin ardından ise tatiline devam ediyor. Yeni sezon öncesinde babasını ziyaret etmek için Kamerun'a giden Mbappe zor anlar yaşadı.

Hücum oyuncusu, babasının evine giderken, kaçırılma ihtimaline karşı silahlı korumalar tarafından konvoyla korundu. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun giydiği kıyafet ise sosyal medyada gündem oldu.