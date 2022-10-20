Kylian Mbappe: Neymar varsa ben yokum

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'deki geleceği manşetlere çıkmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu, Neymar'ın takımdan gitmesi durumunda 2025'e kadar takımda kalacağını yönetime bildirdi.

PSG ve Kylian Mbappe arasındaki krizin hala devam ettiği görülüyor...

El Pais'e göre Mbappe, PSG yönetimi ile yaptığı görüşmede, Neymar'ın gitmesi durumunda sözleşmesini yerine getireceğini ve kulüpte kalacağını söyledi.

Haberde, Fransız oyuncunun, 'titizliğe dayalı bir yönetim modeli' istediğini ve Neymar'ın gösterdiği disiplin eksikliğinden memnun olmadığı yazıldı.

Sport'a göre ise PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi, Mbappe'nin hoşnutsuzluğunu gidermek için bir şeyler yapması gerektiğini gördü ve bu nedenle yaz aylarında Neymar için potansiyel bir talip bulmaya çalıştı. Bununla birlikte, tek seçenek Newcastle United'dı ve Neymar, St James'Park'a gitmekle hiç ilgilenmedi.

Hoşnutsuzluğu arttı

Mbappe ve Neymar arasındaki gerilim son aylarda artış göstermişti.

Ayrıca, geçen hafta L'Equipe'de yayınlanan bir haber, takımda Mbappe'ye karşı hoşnutsuzluğun artmaya devam ettiğini öne sürdü.

Takım arkadaşlarının birçoğunun, Fransız yıldızın her hafta değişmeye devam eden tutumundan memnun olmadığı ve Mbappe'nin takım içinde giderek daha fazla memnuniyetsizlik yarattığı iddia edildi.