Kylian Mbappe: Neymar'a serseri dedim

PSG’nin yıldızı Mbappe, RMC Sport'a verdiği röportajla çok konuşuldu. 22 yaşındaki futbolcu çarpıcı itiraflarda bulundu. Mbappe, Brezilyalı takım arkadaşı Neymar'a ise "Serseri" dediğini kabul etti.

Fransız yıldız, Mbappe, Fransız basınına verdiği demeçlerle gündem oldu. RMC Sport'a özel bir röportaj veren ünlü futbolcu çarpıcı itiraflarda bulunmuştu.

"Temmuz ayında takımdan ayrılmak istediğimi kulübe söylemiştim" diyen 22 yaşındaki golcü, bu kez L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

"TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİM"

PSG'nin yeni bir yıldızı kadrosuna katabilmesi için bu istediğini erkenden dile getirdiğini belirten Mbappe, şunları söylemişti: "Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim."

Mbappe, bu defa L'Equipe'e konuştu ve Messi'den Neymar'a Real Madrid'den kariyer planlarına kadar birbirinden önemli açıklamalar yaptı.

"NEYMAR'A SERSERİ DEDİM"

Kendisine pas atmayan Neymar'a 'serseri' dediğini itiraf eden Fransız golcü, "Beğenmediğim bir pas attığı için Neymar'a serseri dedim. Bunlar maç içinde olan şeyler. Karşılaşmanın ardından Neymar ile bu konuyu konuştuk. Bu kazanma isteğimiz yüzünden oluyor. Sorun yok" dedi.

Ayrılık konusuna da değinen Mbappe, "EURO 2020'den önce sözleşme yenilemek istemediğimi PSG'ye ilettim. Avrupa Şampiyonası'nın ardından da ayrılmak istediğimi söyledim. Bu yaz PSG'den ayrılsaydım sadece Real Madrid'e giderdim." şeklinde konuştu.

"MESSİ'NİN PSG'YE GELMESİ FİKİRLERİMİ DEĞİŞTİRMEDİ"

Mbappe, Messi'nin transferine dair ise şunları söyledi: "Messi'nin PSG'ye gelmesi, takımdan ayrılma konusundaki fikirlerimi değiştirmedi. O harika biri. Messi benim birlikte oynama hayali kurduğum birkaç oyuncudan biri. Onunla geçirdiğim her anın tadını çıkarıyorum. Messi ile oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu aklımdan çıkarmıyorum. Messi sahada yürürken koşmayı kabul ediyorum. Çünkü o Messi."