Kylian Mbappe pandaya vaftiz babası oldu

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, bir pandanın vaftiz babası oldu. Bunun için Fransa'daki hayvanat bahçesinde tören düzenlendi.

Paris Saint-Germain (PSG) kulubünde oynayan yıldız oyuncu Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi.

Vaftiz töreni, Beauval Hayvanat Bahçesi’nde düzenlendi.

Mbappe açıklamasında, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

“BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAK BÜYÜK SORUMLULUK”

Yıldız oyuncu, “Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti. Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.