Kylian Mbappe, yeniden kadroda Paris Saint-Germain Toulouse ile oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken, listede yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye de yer verdi.

ensonhaber.com

Fransa Ligue 1'in 2. hafta mücadelesinde Toulouse ile Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

İlk hafta Nantes'ı 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Toulouse, geçen hafta Lorient'le golsüz berabere kalan PSG'yi konuk edecek.

Bu maç öncesinde Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemediği ve Real Madrid ile görüştüğü düşünülüp kadro dışı bırakılan Kylian Mbappe için yeni bir gelişme yaşandı.

Mbappe yeniden kadroda

Geçtiğimiz hafta sezonun ilk karşılaşması olan Lorient karşılaşmasında maç kadrosuna dahil edilmeyen Mbappe 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Toulouse karşılaşmasının maç kadrosuna eklendi.

Fransız yıldız isim, teknik direktör Luis Enrique'nin süre vermesi halinde PSG ile bu sezon ilk maçına çıkmış olacak.

Paris Saint-Germain'in Toulouse maçı kadrosu şu şekilde: