Kylian Mbappe'den Arda Güler'e büyük övgü Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması beklenirken, İspanyol devinin son oynadığı maçı seyrederken Arda Güler'e hayran kaldığı öğrenildi.

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Milli gururumuz Arda Güler, şov yapmaya devam ediyor.

Sezon boyunca yaşadığı sakatlık sorununu atlatan ve iyi bir performans sergileyen Milli futbolcuya son övgü, dünyaca ünlü futbolcu Kylian Mbappe'den geldi.

Real Madrid'in Villarreal ile oynadığı maçı seyreden Mbappe'nin, yakın çevresine Arda Güler hakkında övgü dolu sözler kullandığı ortaya çıktı.

"Hayretler içinde bıraktı"

Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'de yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Arda Güler için "Bu çocukta özel bir şey var, onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 12 maçta 6 gol attı.