Kylian Mbappe'den itiraf: PSG beni oynatmayacaktı Real Madrid'e imza atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, transferinin ardından "PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti. Luis Enrique ve Luis Campos beni kurtardı" ifadelerini kullandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı.

Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

"Hayalimdeki kulüp için oynayacağım"

Mbappe, transferinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayalini kurduğu kulübe geldiğini söyleyen Mbappe, şunları dedi:

Mutluyum, çok mutluyum! Yüzümdeki gülümsemeyi görebilirsiniz. Mutlu bir oyuncu çok daha iyi performans gösterebilir. Hayalimdeki kulüp için oynayacağım. En az beş yıl Real Madrid'de olacağım. İlk andan itibaren bana güven veren Florentino'ya teşekkür etmek istiyorum.

"Herkesten mesajlar aldım"

Aldığı mesajlardan ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Fransız yıldız, şöyle konuştu:

İdollerimden, Cristiano'dan, Ramos'tan, Casillas'tan, gelecekteki takım arkadaşlarımdan, herkesten mesajlar aldım. Kalbime dokundular. Hepsine teşekkür ederim.

"PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti"

Geride kalan sezonun başında Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediğini ancak bunun gerçekleşemediğini söyleyen Mbappe, şu ifadeleri kullandı:

PSG yönetimi beni bütün sezon oynatmayacaklarını söylemişti. Luis Enrique ve Luis Campos beni kurtardı. Teknik açıdan bakacak olursanız, bu sezon benim standartlarıma göre en düşük sezon. Ancak yaşadığım onca şeyi düşünecek olursam, bu sezon benim için en iyisi olurdu. Gelecek sezon böyle bir istatistik beni tatmin etmez.

PSG'de 308 maça çıktı

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.