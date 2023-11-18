Kylian Mbappe'den Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u için açıklama: Harika bir sezon geçirdim ama... PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d'Or ödülü hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ballon d'Or'u kazanan isim, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi olmuştu.

Yıldız futbolcu sekizinci kez bu ödüle layık görülürken, Messi'nin finaldeki rakipleri ise Manchester City forması giyen Erling Haaland ve Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe olmuştu.

Finaldeki isimlerden olan Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanması hakkında konuştu.

"Dünya Kupası her zaman ağır basar"

Arjantinli yıldızın bu ödülü hak ettiğini belirten Mbappe, "Ballon d'Or'u Lionel Messi'nin alması gerekiyordu. Çünkü Dünya Kupası'nı kazandı. Haaland da ben de harika bir sezon geçirdik ama bu ödülde Dünya Kupası her zaman daha ağır basar." ifadelerini kullandı.

2022 Dünya Kupası'nda Mbappe'nin forma giydiği Fransa ile Lionel Messi'nin forma giydiği Arjantin karşılaşmış ve kazanan Arjantin olmuştu.

Ronaldo dalga geçmişti

Messi'nin ödülü kazanmasının ardından uzun yıllar rekabet ettiği bir diğer dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan çarpıcı bir paylaşım gelmişti.

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem olmuştu.

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanılmıştı:

Tahmin edildiği gibi Ballon d'Or'u Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibi görünüyordu. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti.



Dünya Kupası'nı kazandı doğru ama 6 penaltı atarak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi.



Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa alan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler

Cristiano Ronaldo ise bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yapmıştı.