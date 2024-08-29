Kylian Mbappe'den Lionel Messi'ye olay sözler: Gerçek ortaya çıktı Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappé'nin X hesabı, hackerlar tarafından ele geçirildi. Yıldız futbolcunun hesabından Lionel Messi'yi hedef alan ve Cristiano Ronaldo'yu öven paylaşımlar yapıldı.

Haber Merkezi

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sosyal medya hesabından Lionel Messi hedef alındı.

Kullanıcılar ne olduğunu anlamaya çalışırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Mbappé'nin hackerlar tarafından ele geçirilen hesabından, Lionel Messi'nin ağladığı bir fotoğraf kullanılarak yapılan paylaşımda, "Cristiano Ronaldo tüm zamanların en iyi futbolcusu. Bu cüce benim için GOAT değil." ifadeleri yer aldı.

Bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MBAPPÉ'NİN HESABI KISA SÜRE İÇERİSİNDE GERİ ALINDI

Hesabından kripto para alınması yönünde çağrılar da yapılan Mbappé, kısa süre içerisinde hesabını geri alarak bu paylaşımları sildi.

Olayın ardından yıldız futbolcu, hesabının güvenliği için ek önlemler aldı.

Mbappé'nin çalınan hesabından yapılan bu paylaşımlar, sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı.