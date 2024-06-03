Kylian Mbappe'den Real Madrid paylaşımı

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LaLiga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi 5 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
25 yaşındaki futbolcu da transferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Çocukluğundan fotoğraflar yayınladı
Çocukluğunda giydiği Real Madrid ürünleriyle fotoğraflarını paylaşan Mbappe, Cristiano Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafı da yayınladı.
Başarılı futbolcu paylaşımına not olarak da hayallerinin kulübüne kavuştuğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
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