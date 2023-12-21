Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, PSG'de ilk kez forma giydi

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Fransa Ligue 1'in 17. hafta mücadelesinde lider Paris Saint-Germain ile alt sıralarda yer alan Metz karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'ta oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Paris Saint-Germain oldu.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Vitinha, 60 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Metz'in tek golü 72. dakikada Matthieu Udol'dan geldi.
Ethan Mbappe, ilk kez forma giydi
Öte yandan PSG'de forma giyen Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan, müsabakanın uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.
Genç orta saha oyuncusu böylece ilk profesyonel maçına 16 yaş 356 günlükken çıkmış oldu.
Ethan'ın ağabeyi Kylian Mbappe de ilk profesyonel karşılaşmasına 16 yaş, 347 günlükken çıkmıştı.
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