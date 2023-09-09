Kylian Mbappe'nin ragbi maçıyla imtihanı Fransa'nın ragbi mücadelesinde tribünlerde tanıdık isimler vardı. Fransa Milli Takımı'nın yıldız isimleri maçı anlamaya çalışırken komik görüntüler ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Fransa, Ragbi Dünya Kupası mücadelesine Yeni Zelanda'yı 27-13 yenerek olumlu bir notla başladı.

Maç sırasında ise tribünlerde tanıdık isimler vardı.

Ousmane Dembele, Dayot Upamecano, Antonio Griezmann ve Kylian Mbappe, ragbi maçını izleyen isimler arasında yer aldı.

Mbappe'nin ragbi maçıyla imtihanı

Fransız futbolcular arasında mücadelede neler olduğunu anlayan tek isim Griezmann gibi gözüküyordu.

İnternette dolaşan bir video, hayranlarını PSG yıldızının olup bitenler hakkında hiçbir fikrinin olmadığı konusunda ikna etti.