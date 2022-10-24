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    Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı

    Geçen sezon sonunda PSG ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Kylian Mbappe'nin alacağı ücret oldukça konuşulmuştu. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı kontratın detayları ortaya çıktı.
    • 24.10.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:01
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    Kylian Mbappe'nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, geleceği ile gündemde en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

    İsmi Real Madrid ile anılıyordu

    Geçtiğimiz sezon sonunda PSG ile olan sözleşmesi sona eren ve 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Mbappe'nin ismi, çok uzun bir süredir İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılıyordu.

    Geçtiğimiz günlerde Madrid cephesi bu transfer iddialarını yalanlarken Fransız yıldızın takımda kalacağı netleşti.

    Kylian Mbappe nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı #1

    Mbappe, 180 milyon euro imza parası alıyor

    Kylian Mbappe'nin PSG'deki sözleşmesinin detayları belli oldu. Fransız yıldızın, Fransız devinden 72 milyon euro yıllık maaş, 180 milyon euro imza parası, 3 sene için de toplam 240 milyon euro sadakat bonusu aldığı öğrenildi.

    Kylian Mbappe nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı #2

    Sezona harika başladı

    23 yaşındaki futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 14 gol ve 2 asist ile oynayarak takımına önemli katkıda bulundu.

    Kylian Mbappe nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı #3

    Neymar'ın takımdan gitmesini istiyor

    Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Neymar'ın takımdan gitmesi durumunda 2025'e kadar takımda kalacağını yönetime bildirdi.

    Kylian Mbappe: Neymar varsa ben yokum - HABERİ

    Kylian Mbappe nin yeni sözleşmesi dudak uçuklattı #4


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