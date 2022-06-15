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    La Liga, Manchester City ve PSG'yi UEFA'ya şikayet etti

    La Liga Başkanı Javier Tebas, Paris Saint Germain ve Manchester City'nin, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA'ya şikayet edildiğini açıkladı.
    • 15.06.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 17:06
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    La Liga, Manchester City ve PSG'yi UEFA'ya şikayet etti

    La Liga'dan yapılan açıklamada; Manchester City ve Paris Saint Germain'in, UEFA'ya şikayet edildiği belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "La Liga bu hafta, UEFA'ya Manchester City ve Paris Saint Germain'in mevcut Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. İki takımın yapmış olduğu harcamalar, futbolun ekosisteminin sürdürülebilirliğine zarar verdiği gibi tüm Avrupa kulüplerini ve liglerini olumsuz etkileyerek yapay bir pazarın oluşmasına yol açıyor."

    "PSG'nin Mbappe'ye ödeyeceği uçuk bedeller futbola hakarettir"

    Paris Saint Germain'in, Kylian Mbappe ile sözleşme yenilemesinin ardından Javier Tebas, mali kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

    Mbappe'nin Fransız ekibinde kalacağının resmiyet kazanmasının ardından Tebas, "Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe’nin sözleşmesini uzatmak için ödeyeceği uçuk bedeller futbola hakaret niteliğindedir. PSG Başkanı Nasır el-Halifi Süper Lig oluşumu kadar tehlikeli bir isim." eleştirisinde bulunmuştu.

    La Liga, Manchester City ve PSG yi UEFA ya şikayet etti #1


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