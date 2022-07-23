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    La Liga Mbappe için PSG'ye dava açıyor

    La Liga yönetimi PSG ile 2 sezon daha sözleşmesini yenileyen Kylian Mbappe için PSG'ye Finansal Fair-Play davası açıyor.
    • 23.07.2022 - 10:05
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    La Liga Mbappe için PSG'ye dava açıyor

    Yaz transfer döneminin en çok tartışılan konusu gündem olmaya devam ediyor. Uzun süre Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin PSG'yle sözleşme yenilemesi dava konusu oluyor.

    RMC'de yer alan habere göre; La Liga Kylian Mbappe'nin PSG'yle yenilediği sözleşmenin Finansal Fair-Play'i ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmak istiyor.

    “La Liga’daki katı kurallar tüm Avrupa’ya yayılsın”

    La Liga avukatı Juan Branco yaptığı açıklamada; "Piyasayı özgürleştiren Bosman yasası gibi yeni bir karar arıyoruz. İstediğimiz şey piyasanın düzenlenmesi ve La Liga'daki katı kuralların tüm Avrupa'ya yayılmasıdır." dedi.

    La Liga ayrıca, Fransa'daki spor kuruluşlarının mali sağlığına ilişkin bir denetim organı olan Ulusal Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü (DNCG) aracılığıyla PSG'nin hesaplarının incelenmesi için idari bir itiraz hazırlamayı da planlıyor.

    PSG'yle sözleşme yenileyen Mbappe yıllık 100 milyon euro net ücret kazanıyor. Oyuncunun sözleşmesinde ayrıca 300 milyon euro değerinde imza parası bulunuyor.


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