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    La Liga'da Real Madrid, Sevilla'yı geriden gerelerek yendi

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 32. haftasında Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü Sevilla karşısında 3-2 galip geldi.
    • 18.04.2022 - 06:10
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 06:11
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    La Liga'da Real Madrid, Sevilla'yı geriden gerelerek yendi

    Şampiyonluk yarışı açısından önem taşıyan mücadelede, 3. sıradaki Sevilla, lider Real Madrid'i ağırladı.

    Sevilla, Rakitic'in 21 ve Lamela'nın 25. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.

    Real Madrid 2. yarıda sonucu değiştirdi

    AA'nın haberine göre; Rodrygo ile 50. dakikada farkı bire indiren Real Madrid, 74. dakikada bir kez daha gol sevinci yaşadı. Fakat Vinicius'un vuruşu, elle oynama gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

    La Liga da Real Madrid, Sevilla yı geriden gerelerek yendi #1

    Baskısını sürdüren Madrid ekibi, Nacho'nun 82 ve Benzema'nın 90+2'nci dakikada kaydettiği gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Real Madrid puanını 75'e çıkardı, Sevilla ise 60 puanda kaldı.

    La Liga da Real Madrid, Sevilla yı geriden gerelerek yendi #2

    La Liga da Real Madrid, Sevilla yı geriden gerelerek yendi #3

    La Liga da Real Madrid, Sevilla yı geriden gerelerek yendi #4

    La Liga da Real Madrid, Sevilla yı geriden gerelerek yendi #5


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