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La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı

La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı

La Liga’nın 2021-22 sezonu açılış maçını Valencia evinde Getafe'yi 1-0 yendi ve galibiyetle açılış yaptı. Milli oyuncu Enes Ünal'ın 68 dakika oynadığı maçı iki takım da 10 kişi tamamladı.