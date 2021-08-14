- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı
La Liga’nın 2021-22 sezonu açılış maçını Valencia evinde Getafe'yi 1-0 yendi ve galibiyetle açılış yaptı. Milli oyuncu Enes Ünal'ın 68 dakika oynadığı maçı iki takım da 10 kişi tamamladı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 09:45
İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 2021-22 sezonu açılış maçında Valencia, sahasında Getafe’yi 1-0 mağlup etti.
Mestalla Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Carlos Soler attı.
ENES ÜNAL 68 DAKİKA OYNADI
Valencia’da Hugo Guillamon 3. dakikada, Getafe’de ise Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Getafe’de ilk onbirde sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 68. dakikada yerini Marc Cucurella’ya bıraktı.