Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
397.299
0.48%
EXEN Coin
26.00
0.19%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı

    La Liga’nın 2021-22 sezonu açılış maçını Valencia evinde Getafe'yi 1-0 yendi ve galibiyetle açılış yaptı. Milli oyuncu Enes Ünal'ın 68 dakika oynadığı maçı iki takım da 10 kişi tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı

    İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 2021-22 sezonu açılış maçında Valencia, sahasında Getafe’yi 1-0 mağlup etti.

    Mestalla Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 11. dakikada penaltıdan Carlos Soler attı.

    ENES ÜNAL 68 DAKİKA OYNADI

    Valencia’da Hugo Guillamon 3. dakikada, Getafe’de ise Erick Cabaco 76. dakikada kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

    Getafe’de ilk onbirde sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 68. dakikada yerini Marc Cucurella’ya bıraktı.

    La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı #1

    La Liga’da sezonun açılış maçını Valencia kazandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir