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    La Liga'de yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu

    İspanya La Liga'da yeni sezon fikstürü açıklanırken Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'ların tarihleri de netlik kazandı.
    • 23.06.2022 - 20:05
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    La Liga'de yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu

    La Liga'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yeni sezonda oynanacak maçlara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

    Yapılan açıklamaya göre yeni sezondaki ilk El Clasico'nun ligin 9. haftasında Real Madrid'in ev sahipliğinde 16 Ekim'de oynanacağı belirtildi.

    Barça'nın evindeki maç 19 Mart'ta

    26. haftada, Barcelona'nın ev sahipliğindeki El Clasico'nun ise 19 Mart 2023'te oynanacağı ifade edildi.

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, sezonu Almeria deplasmanında açarken Barcelona, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

    La Liga de yeni sezonun El Clasico tarihleri belli oldu #1


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