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    Lacazette: Son kararım, kalıyorum

    Arsenal'deki geleceği belirsiz olan Alexandre Lacazette yaptığı açıklama ile takımda kalacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 16:03
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    Lacazette: Son kararım, kalıyorum

    Arsenal'den ayrılması gündemde olan forvet oyuncusu Alexandre Lacazette, kalıp kalmama kararını açıkladı.

    Transferde adı devlerle anılan ismin takımdan ayrılması beklenirken, oyuncu kalmaya karar verdiğini belirtti.

    Lacazette: Son kararım, kalıyorum #1

    "SON KARARIM, KALIYORUM"

    Alexandre Lacazette yaptığı açıklamada; "2017'de başarılı olmak ve kupalar kazanmak için 5 yıllık sözleşme imzalamıştım. Arsenal ile iki yıl daha sözleşmem var, burada kalmak istiyorum. Son kararım mı? Evet" dedi.

    Adı Atletico'yla anılan oyuncunun Thomas Partey karşılığında takas edilmesi de gündeme gelmişti. 29 yaşındaki forvetin Topçular ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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