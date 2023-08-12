LaLiga, Paris Saint-Germain'i şikayet etti LaLiga, Katar'dan sağlanan fonların piyasayı bozduğuna ve AB kurallarına aykırı olduğuna inandığı için Fransız devi Paris Saint-Germain'i AB'ye şikayet etti.

Dünya futboluna son dönemlerde yaptığı yıldız transferleriyle damgasını vuran Kylian Mbappe ve Neymar gibi isimleri kadrosunda bulunduran başarılı teknik adam Luis Enrique'nin çalıştırdığı Paris Saint-Germain'e bir dava açıldı.

Bu transfer dönemini de hızlı geçiren Katarlı iş insanı Nasser Ghanim El-Khelaifi'nin takımı Fransız devi için LaLiga harekete geçti.

"LaLiga Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu"

LaLiga, PSG'nin Katar'dan sağladığı finansmanın piyasayı bozduğunu ve AB kurallarına aykırı olduğuna inandıklarını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, şöyle denildi:

LaLiga, PSG'nin piyasa ekonomisini ciddi şekilde bozan finans mekanizmalarıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu.

Haksız rekabet olarak görüldü

Açıklamaya göre PSG'nin Katar devletinden maddi destek aldığı ve bu da rekabeti ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

LaLiga'nın bunu haksız rekabet olarak gördüğü ve AB'nin bu durumla ilgili harekete geçmesi gerektiği aktarıldı.