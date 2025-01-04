LaLiga ve İspanya Futbol Federasyonu'ndan Barcelona'ya kötü haber

Haber Merkezi

Sezona fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda kötü sonuçlar alan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ligde 3. sırada yer alan Katalan devinin sezon başında Leipzig'den transferi Dani Olmo ile Girona'dan renklerine bağladığı Pau Victor için karar çıktı.

LİSANS ÇIKARTILMAYACAK

LaLiga ve İspanya Futbol Federasyonu, Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkartılmadığını açıkladı.

Barcelona, iki oyuncudan da sezonun ikinci devresinde faydalanamayacak.

BARCELONA, MAHKEMEYE GİDİYOR

Barcelona'nın ekonomik kontrol düzenlemelerine uymadığı için futbolcuların lisansları çıkmazken Katalan devi, konuyu Spor İdare Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor.

OLMO KİRALANABİLİR

Barcelona'nın mahkeme yoluyla da sonuç alamaması durumunda Dani Olmo'yu başka bir takıma kiralaması bekleniyor.

Barcelona, 2030'a kadar Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak. Katalan devi, Dani Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor.

Öte yandan Leipzig ile sezon başında 55 milyon euro'luk bir anlaşma yapan Barcelona, bu ücretin ileriye dönük taksitlerini de ödemek durumunda kalacak.