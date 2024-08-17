Lamine Yamal’ın babasına saldırmışlardı: Cezaları belli oldu Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’ın babasını bıçaklayan saldırganlardan biri tutuklu yargılanacak.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz perşembe günü, Barcelona’nın ünlü futbolcusu Lamine Yamal’ın babası Mounir Nasraoui’nin bıçaklanması tüm İspanya’da gündem oldu.

TUTUKLU YARGILANACAK

İspanya basınından Mundo Deportivo’nun haberine göre; Nasraoui’yi bıçakladığı iddia edilen dört kişiden biri tutuklu yargılanacak.

300 METRE ŞARTI

Mahkeme, iki kişi için ayda iki kez mahkemeye gitme, pasaportlarının alınması, ülke dışına çıkmalarının yasaklanması ve mağdura bir yıl boyunca 300 metreden fazla yaklaşmamaları şartlarını getirdi.

Diğer bir kişi ise 6 ay boyunca mağdura 200 metreden fazla yaklaşmama ve iletişim kurmama cezası aldı.