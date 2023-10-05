Lamine Yamal'ın ishal problemi: Maç sırasında tuvalete gitti, geri dönmedi Porto-Barcelona maçında sahalarda ender görülen bir an yaşandı. Lamine Yanal tuvalete gitmek için Xavi'den izin istedi. Hemen gelmesi beklenen oyuncu 10 dakika boyunca gelmeyince oyundan çıkarıldı.

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Sahalarda ender görülen bir olay yaşandı! Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal, Porto maçının 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha maça geri dönmedi.

Xavi 10 dakika boyunca bekledi

Barcelona bu süreçte 10 dakika boyunca 10 kişi oynadı ve Xavi de 80. dakikada Marcos Alonso'yu oyuna aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci haftası maçında Porto, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Dragao'da oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 1-0 kazandı.

"Yamal hastaydı"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maçtan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yamal hastaydı. (ishal) Acı çekiyordu ve bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de izin verip hemen geri gelmesini istedim. Gitti ama dönmedi.

Tarihe geçti

Öte yandan 16 yaşındaki Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu oldu.