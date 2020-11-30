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    Laporta: Messi'ye gelen 250 milyon euroluk teklifi reddettim

    Barcelona'nın eski başkanlarından Joan Laporta, 2006 yılında Lionel Messi için Inter'den gelen 250 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2020 - 17:23
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    Laporta: Messi'ye gelen 250 milyon euroluk teklifi reddettim

    2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın başkanlığını yürüten Joan Laporta, Messi için flaş açıklamalarda bulundu.

    58 yaşındaki emekli yönetici, 2006 yılında Arjantinli transferi için gelen yüklü bir miktarı reddettiğini açıkladı.

    Laporta: Messi ye gelen 250 milyon euroluk teklifi reddettim #1

    DUDAK UÇUKLATTI

    Laporta açıklamasında, Messi 19 yaşındayken Inter'den gelen 250 milyonluk teklifi geri çevirdiğini belirtti.

    Bartemou'nun ayrılığı sonrası yeniden başkanlık için aday olan Joan Laporta; "Barcelona'yı seven herkes Messi'den şüphe duymaz. Yeniden seçilirsem onunla konuşacağım. 2006 yılında Massimo Moratti, onu Inter'e götürmek için 250 milyon euro önerdi. Biz de hemen reddettik." açıklamasında bulundu.

    Sezon başında takımda kaldığını açıklayan Messi, kulüp yönetimine kırgın olduğu için 2021 yazında sözleşmesi bitince ayrılacağını açıklamıştı.

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