Laporta: PSG'de sözleşme imzalayanlar köleliği de kabul ediyor

Barcelona Başkanı Joan Laporta, PSG kulübüyle sözleşme imzalayan oyuncuları "Paris Saint Germain'le sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmelerini de imzalıyor" sözleriyle eleştirdi.

Barcelona, İspanya La Liga'da sezonu 73 puanla ezeli rakibi Real Madrid'in hemen ardından 2. sırada tamamladı. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Katalan ekibi, transfer haberleriyle manşetlere konu olmaya başlarken kulübün gündeminde Fransız devi Paris Saint Germain vardı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Katalonya bölgesindeki yerel bir gazete olan L'Esportiu'ya açıklamalarda bulundu.

"PSG ile sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmesi de imzalıyor"

Paris Saint Germain'le sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan Kylian Mbappe ile ilgili Laporta, "Her şeyin sonunda oyuncular para için kaçırılıyor. Paris Saint Germain'le sözleşme imzalayanlar, aynı zamanda kölelik sözleşmelerini de imzalıyor. Bu yaşananlar, bir kulübün arkasında bir devletin olmasından kaynaklanıyor. PSG yönetiminin yaptıkları Avrupa Birliği ilkelerine aykırı. Avrupa futbolunun sürdürülebilirliğine zarar veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Engelleri aşmaya çalışacağız"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan başkan, "Elimizden geleni yapıyoruz. La Liga'dan aldığımız bir destek yok ve transfer yapabilmek için çalışıyoruz. Engelleri aşmaya çalışacağız. Geliştirmemiz gereken noktalarımız var ve daha rekabetçi bir takım olmamız gerektiğinin farkındayız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

PSG kadrosunda birçok fantastik futbolcu bulunuyor

Bilindiği üzere PSG, Katarlı milyarder Nasır el-Halifi'ye satıldıktan sonra kadrosuna birçok dünya yıldızını aldı. Şu anki kadrosunda ise Mbappe, Messi ve Neymar gibi fantastik futbolcular yer alıyor.