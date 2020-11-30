Laurent Blanc: Yeni teklifler bekliyorum ama umudum azalıyor

Fransız teknik adam Laurent Blanc, yeniden yeşil sahalarda görev almak için teklifler bekliyor.

Son olarak PSG'yi çalıştıran Laurent Blanc, 2016 yılından beri takım çalıştırmıyor. Birçok takımla adı anılmasına rağmen halen görev almayan teknik adam açıklamalarda bulundu.

55 yaşındaki Blanc, gün geçtikçe yeni bir görev alma umutlarının azaldığını açıkladı.





"YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR"

Fransız teknik adam açıklamasında; "Tabii ki antrenmana çıkmak istiyorum ama günler geçtikçe inancım da azalıyor. Mutlaka geri döneceğim ama bu sefer çocukları yetiştirmek için olabilir. Yapılabilecek çok şey var." dedi.

Laurent Blanc, Paris Saint-Germain'de 3 sezon görev aldı. Fransız teknik adam bu dönemde 3 kez Ligue 1 şampiyonu, 2 kez Fransa Kupası şampiyonu, 3 kez Fransa Lig Kupası şampiyonu ve 3 kez Fransa Süper Kupa şampiyonu oldu.

Blanc'ın adı daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmış ancak Fransız teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı.