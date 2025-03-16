Lazio, Bologna'dan fark yedi

Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 29. hafta mücadelesinde Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım Bologna, müsabakadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jens Odgaard, 48. dakikada Riccardo Orsolini, 49. dakikada Dan Ndoye, 74. dakikada Santiago Thomas Castro ve 84. dakikada Giovanni Fabbian attı.

BOLOGNA, ÇIKIŞA GEÇTİ

Bologna, ligde son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi, Lazio galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti. Lazio ise ligde altı maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

LAZIO, 51 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Bologna, ligde 53 puana yükseldi. Lazio, 51 puanda kaldı.

Bologna, milli aranın ardından Venezia deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Torino'yu ağırlayacak.