Lazio, Bologna'ya boyun eğdi Lazio, Serie A'nın 25. haftasında evinde Bologna'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

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İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Lazio ile Bologna karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk takım Bologna oldu.

Lazio, 18. dakikada Gustav Isaksen ile 1-0 öne geçti. Bologna, 39. dakikada Oussama El Azzouzi ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bologna, 78. dakikada Joshua Zirkzee ile bir gol daha bularak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Lazio, sahadan puansız ayrıldı

Bu sonucun ardından Bologna, 45 puana yükseldi. Lazio ise 37 puanda kaldı.

Bologna ligin bir sonraki haftasında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Lazio, Torino deplasmanına gidecek.