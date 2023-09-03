Lazio, bu sezonki ilk galibiyetini aldı Serie A'da Lazio, sezondaki ilk galibiyetini son şampiyon Napoli'yi yenerek elde etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında, Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda Lazio ile Napoli karşı karşıya geldi.

Lazio'nun bu sezonki ilk galibiyeti

Oynanan müsabakada geçen sezonun şampiyonu Napoli, lige istediği gibi başlayamayan iddialı ekiplerden Lazio'ya 2-1 yenildi.



Lazio'nun 30. dakikada İspanyol futbolcusu Luis Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta ev sahibi takım, 32. dakikada Polonyalı Piotr Zielinski ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Konuk takım, Japon oyuncusu Daichi Kamada ile 52. dakikada yeniden öne geçti: 1-2.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, Napoli'yi evinde 2-1 mağlup ederek zor bir deplasmandan 3 puanla döndü. Bu galibiyet aynı zamanda, Lazio'nun 2023-2024 sezonundaki ilk galibiyeti de oldu.

Son şampiyon ilk yenilgisini aldı

Napoli ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini 3. haftada Lazio karşısında yaşadı.

Bu maç sonrasında Lazio, puan tablosunda 3 puanla 12. sırada, ilk iki hafta galip gelen Napoli ise 6 puanla 4. basamakta yer aldı.

Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna-Cagliari: 2-1, Udinese-Frosinone: 0-0 ve Atalanta-Monza: 3-0.

Ligin 3. haftası, bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak.