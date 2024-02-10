Lazio, Cagliari deplasmanında üç puanı aldı

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İtalya Serie A'nın 24. haftasında Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi.
Sardegna Arena'da oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Lazio oldu.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Alessandro Deiola (Kendi kalesine), 49. dakikada Ciro Immobile ve 65. dakikada Felipe Anderson attı.
Cagliari'nin tek golü 51. dakikada Gianluca Gaetano'dan geldi.
Lazio, 2 hafta sonra kazandı
Ligde 2 maç sonra kazanan Lazio, puanını 37'ye yükseltti. Cagliari, 18 puanda kaldı.
Lazio, ligin bir sonraki haftasında sahasında Bologna ile karşı karşıya gelecek. Cagliari, Udinese deplasmanına gidecek.
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