Lazio deplasmanda Lecce'yi yendi

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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Lecce, Lazio'yu konuk etti.
Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Taty Castellanos ile 87'de Adam Marusic attı.
Lecce'nin tek sayısını 50'de Tete Morente kaydetti.
LECCE 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi takımda Frederic Guilbert, 45+1'de kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından puanını 34 yapan Lazio, ligdeki bir sonraki maçında Atalanta'yı ağırlayacak.
16 puanda kalan Lecce ise Como deplasmanına gidecek.
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